Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Злочевський не прийшов на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Ексміністр екології Микола Злочевський не прийшов сьогодні на допит до Національного антикорупційного бюро у справі щодо спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Злочевського Петро Бойко.
“Приходили та подали повідомлення, де він знаходиться, його адресу, де (Злочевський —ред.) перебуває. Він перебуває за кордоном. Вже протягом довгого періоду він проживає за кордоном”, — сказав Бойко.
За його словами, 21, 22 липня Злочевський також не прийшов на допит.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро викликає на три допити ексміністра екології Миколу Злочевського у справі щодо спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.
Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.
Як повідомлялося, 12-13 червня НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.