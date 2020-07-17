Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Злочевського викликають на допити до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро викликає на три допити ексміністра екології Миколу Злочевського у справі щодо спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Повістка про виклик Злочевського Миколи Владиславовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська. Вам необхідно прибути 21 липня 2020 року о 15:30, 22 липня 2020 року о 14:30, 23 липня 2020 року об 11:30, до Національного антикорупційного бюро України за адресою: Київ, вул. Сурикова, 3, для проведення допиту у кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.
Як повідомлялося, 12-13 червня НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. США неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.