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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97493 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114182 просмотра

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Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: Злочевский не пришел на допрос

Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: Злочевский не пришел на допрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Экс-министр экологии Николай Злочевский не пришел сегодня на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Злочевского Петр Бойко.

“Приходили и подали уведомление, где он находится, его адрес, где (Злочевский ред.) находится. Он находится за границей. Уже на протяжении долгого периода он проживает за границей”, — сказал Бойко.

По его словам, 21, 22 июля Злочевский также не пришел на допрос.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро вызывает на три допроса экс-министра экологии Николая Злочевского по делу о попытке подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

Напомним, эк-министр экологии Николай Злочевский сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

Как сообщалось, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили “на горячем” трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в Национальное  бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

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