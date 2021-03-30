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Справа ПВК: за "позаштатного агента НАБУ" Шевченка внесли заставу

Справа ПВК: за "позаштатного агента НАБУ" Шевченка внесли заставу

Київ • УНН

 • 19022 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Фігурант справи про створення ПВК Євген Шевченко, який відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ” вийшов із СІЗО під заставу. Про це журналісту УНН розповів його адвокат Тарас Безпалий.

Деталі

Так, Безпалий підтвердив, що Шевченко вийшов з СІЗО під заставу у 5 млн грн. За його словами, заставу внесла сьогодні дружина Шевченка.

На передодні вона просила допомогти зі збором коштів на своїй сторінці у Facebook.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва відправив під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн Євгена Шевченка, який відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ”. Він є підозрюваним у “справі ПВК” разом з колишнім народним депутатом України Семеном Семенченком.

Доповнення

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.

За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.

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