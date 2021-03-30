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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60671 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 143121 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194719 просмотра

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Дело ЧВК: за "внештатного агента НАБУ" Шевченко внесли залог

Дело ЧВК: за "внештатного агента НАБУ" Шевченко внесли залог

Киев  •  УНН

 • 19019 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Фигурант дела о создании ЧВК Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", вышел из СИЗО под залог. Об этом журналисту УНН рассказал его адвокат Тарас Беспалый.

Детали

Так, Беспалый подтвердил, что Шевченко вышел из СИЗО под залог в 5 млн грн. По его словам, залог внесла сегодня жена Шевченко.

Накануне она просила помочь со сбором средств на своей странице в Facebook.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн Евгения Шевченко, известный широкой публике как “внештатный агент НАБУ”. Он является подозреваемым по “делу ЧВК” вместе с бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.

По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Напомним, в СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.

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