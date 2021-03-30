Дело ЧВК: за "внештатного агента НАБУ" Шевченко внесли залог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Фигурант дела о создании ЧВК Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", вышел из СИЗО под залог. Об этом журналисту УНН рассказал его адвокат Тарас Беспалый.
Детали
Так, Беспалый подтвердил, что Шевченко вышел из СИЗО под залог в 5 млн грн. По его словам, залог внесла сегодня жена Шевченко.
Накануне она просила помочь со сбором средств на своей странице в Facebook.
Что было раньше
Печерский районный суд Киева отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн Евгения Шевченко, известный широкой публике как “внештатный агент НАБУ”. Он является подозреваемым по “делу ЧВК” вместе с бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко.
Дополнение
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.
По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
Напомним, в СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.