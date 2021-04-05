Справа ПВК: суд залишив заставу для "позаштатного агента НАБУ" Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про застосування до фігуранта справи про створення ПВК Євгена Шевченка, який відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ”, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це журналісту УНН розповів його адвокат Тарас Безпалий.
Цитата
Так, Безпалий підтвердив, що суд відмовив прокурору у скасуванні застави та повернення Шевченка під варту.
“У нього було тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була внесена і наразі так і залишилася”, — розповів адвокат.
Що було раніше
Печерський районний суд Києва відправив під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн Євгена Шевченка, який відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ”. Він є підозрюваним у “справі ПВК” разом з колишнім народним депутатом України Семеном Семенченком.
Пізніше Шевченко вийшов із СІЗО під заставу.
Доповнення
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.
За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.