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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42376 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60658 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107319 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143116 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194717 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 278964 просмотра

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Дело ЧВК: суд оставил залог для "внештатного агента НАБУ" Шевченко

Дело ЧВК: суд оставил залог для "внештатного агента НАБУ" Шевченко

Киев  •  УНН

 • 12888 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о применении к фигуранту дела о создании ЧВК Евгения Шевченко, известного широкой публике как “внештатный агент НАБУ”, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом журналисту УНН рассказал его адвокат Тарас Беспалый.

Цитата

Так, Беспалый подтвердил, что суд отказал прокурору в отмене залога и возврата Шевченко под стражу.

“У него было содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Залог был внесен и пока так и остался”, — рассказал адвокат.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн Евгения Шевченко, известного широкой публике как “внештатный агент НАБУ”. Он является подозреваемым по “делу ЧВК” вместе с бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко.

Позже Шевченко вышел из СИЗО под залог.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.

По данным прессслужбы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

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