Дело ЧВК: суд оставил залог для "внештатного агента НАБУ" Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о применении к фигуранту дела о создании ЧВК Евгения Шевченко, известного широкой публике как “внештатный агент НАБУ”, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом журналисту УНН рассказал его адвокат Тарас Беспалый.
Цитата
Так, Беспалый подтвердил, что суд отказал прокурору в отмене залога и возврата Шевченко под стражу.
“У него было содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Залог был внесен и пока так и остался”, — рассказал адвокат.
Что было раньше
Печерский районный суд Киева отправил под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн Евгения Шевченко, известного широкой публике как “внештатный агент НАБУ”. Он является подозреваемым по “делу ЧВК” вместе с бывшим народным депутатом Украины Семеном Семенченко.
Позже Шевченко вышел из СИЗО под залог.
Дополнение
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.
По данным прессслужбы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.