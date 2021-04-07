Справа ПВК: суд залишив під вартою Семенченка

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Так, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та застосовано до підозрюваного Семенченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2021 року включно.

Цитата

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата України Семена Семенченка.

Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.

У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.

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