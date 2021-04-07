Дело ЧВК: суд оставил под стражей Семенченко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 марта 2021 года, которой удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области и применена к подозреваемому Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 24 мая 2021 года включительно.
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“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 марта 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко.
Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.
В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.