Справа ПриватБанку: за ексзаступницю Дубілета внесли заставу у понад 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За колишню заступницю голови правління “ПриватБанку” Людмилу Шмальченко внесли заставу в розмірі понад 50 млн грн. Жінку підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
Деталі
Так, Чемерис підтвердила, що за підозрювану сьогодні внесли заставу у розмірі понад 50 млн грн.
Що було раніше
Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої заступниці голови правління “ПриватБанку” Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 50 млн грн.
Доповнення
Раніше ВАКС застосував до колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,744 млн грн.
Як повідомляв УНН, детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Це не перший епізод справи ПриватБанку. В іншому підозри повідомили також трьом людям, зокрема, ексзаступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку, якого детективи НАБУ перехопили в аеропорту "Бориспіль", коли він намагався втекти.
Пізніше ВАКС на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52,2 млн грн. Згодом за нього внесли заставу.