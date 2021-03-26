Справа ПриватБанку: колишній топ-менеджерці дозволили вийти під заставу у 50 мільйонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої заступниці голови правління “ПриватБанку” Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 50 млн грн. ЇЇ підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд грн, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Слідчий суддя постановила обрати підозрюваній Шмальченко запобіжний захід у виді застави у розмірі 50 млн 1290 грн”, — сказала суддя.

Деталі

Окрім того, на підозрювану поклали наступні обов’язки:

  • прибувати до органу досудового слідства, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
  • не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Доповнення

Раніше ВАКС застосував до колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2,744 млн грн.

Як повідомляв УНН, детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Це не перший епізод справи ПриватБанку. В іншому підозри повідомили також трьом людям, зокрема, ексзаступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку, якого детективи НАБУ перехопили в аеропорту "Бориспіль", коли він намагався втекти.

Пізніше ВАКС на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52,2 млн грн. Згодом за нього внесли заставу.

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