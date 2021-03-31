Дело ПриватБанка: за экс-заместительницу Дубилета внесли залог в более 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За экс-заместительницу председателя правления "ПриватБанка" Людмилу Шмальченко внесли залог в размере более 50 млн грн. Женщину подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.
Детали
Так, Чемерис подтвердила, что за подозреваемую сегодня внесли залог в размере более 50 млн грн.
Что было раньше
Высший антикоррупционный суд применил к экс-заместительнице председателя правления "ПриватБанка" Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн грн.
Дополнение
Ранее ВАКС применил к прежней начальнице департамента межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога в размере 2,744 млн грн.
Как сообщал УНН, детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления - до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".
Это не первый эпизод дела ПриватБанка. В другом подозрения сообщили также трем людям, в частности, экс-заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, которого детективы НАБУ перехватили в аэропорту "Борисполь", когда он пытался сбежать.
Позже ВАКС на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52,2 млн грн. Впоследствии за него внесли залог.