Справа "плівок ОАСК": ВАКС знову не зміг обрати запобіжний захід одному з суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід одному з суддів Окружного адміністративного суду Києва у межах справи так званих "плівок ОАСК", з причин неявки підозрюваного до суду. Про повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.
"Сьогодні, 28 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу судді Окружного адміністративного суду Києва. В судове засідання підозрюваний та захисники не з’явилися. Через це обрання запобіжного заходу відкладено на 4 листопада 2020 року об 11:00", - повідомили у ВАКС.
Варто зазначити, на 28 жовтня був призначений розгляд клопотань прокурорів САП та детективів НАБУ про обрання запобіжних заходів у вигляді застави голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та судді Ігорю Погрібніченку, які не з’явились на попереднє засідання.