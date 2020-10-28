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Справа "плівок ОАСК": ВАКС знову не зміг обрати запобіжний захід одному з суддів

Справа "плівок ОАСК": ВАКС знову не зміг обрати запобіжний захід одному з суддів

Київ • УНН

 • 9550 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід одному з суддів Окружного адміністративного суду Києва у межах справи так званих "плівок ОАСК", з причин неявки підозрюваного до суду. Про повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.

"Сьогодні, 28 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу судді Окружного адміністративного суду Києва. В судове засідання підозрюваний та захисники не з’явилися. Через це обрання запобіжного заходу відкладено на 4 листопада 2020 року об 11:00", - повідомили у ВАКС.

Варто зазначити, на 28 жовтня був призначений розгляд клопотань прокурорів САП та детективів НАБУ про обрання запобіжних заходів у вигляді застави голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та судді Ігорю Погрібніченку, які не з’явились на попереднє засідання.

Українські Національні Новини

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