Дело "пленок ОАСК": ВАКС снова не смог избрать меру пресечения одному из судей

"Сегодня, 28 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения судье Окружного административного суда Киева. В судебное заседание подозреваемый и защитники не появились. Поэтому избрание меры пресечения отложено на 4 ноября 2020 года в 11:00", - сообщили в ВАКС.

Стоит отметить, на 28 октября было назначено рассмотрение ходатайств прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании меры пресечения в виде залога главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и судье Игорю Погрибниченку, которые не явились на предварительное заседание.