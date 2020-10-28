Дело "пленок ОАСК": ВАКС снова не смог избрать меру пресечения одному из судей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения одному из судей Окружного административного суда Киева в рамках дела так называемых "пленок ОАСК", по причинам неявки подозреваемого в суд. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
"Сегодня, 28 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения судье Окружного административного суда Киева. В судебное заседание подозреваемый и защитники не появились. Поэтому избрание меры пресечения отложено на 4 ноября 2020 года в 11:00", - сообщили в ВАКС.
Стоит отметить, на 28 октября было назначено рассмотрение ходатайств прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании меры пресечения в виде залога главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и судье Игорю Погрибниченку, которые не явились на предварительное заседание.