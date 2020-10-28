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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 60387 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 85836 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119848 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103518 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122791 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100067 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101082 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103617 просмотра

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Дело "пленок ОАСК": ВАКС снова не смог избрать меру пресечения одному из судей

Дело "пленок ОАСК": ВАКС снова не смог избрать меру пресечения одному из судей

Киев  •  УНН

 • 9550 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения одному из судей Окружного административного суда Киева в рамках дела так называемых "пленок ОАСК", по причинам неявки подозреваемого в суд. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

"Сегодня, 28 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения судье Окружного административного суда Киева. В судебное заседание подозреваемый и защитники не появились. Поэтому избрание меры пресечения отложено на 4 ноября 2020 года в 11:00", - сообщили в ВАКС.

Стоит отметить, на 28 октября было назначено рассмотрение ходатайств прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании меры пресечения в виде залога главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и судье Игорю Погрибниченку, которые не явились на предварительное заседание.

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