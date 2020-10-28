Справа "плівок ОАСК": ВАКС завтра планує обрати запобіжний захід Вовку

На запитання, коли суд планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу голові ОАСК, Чемерис відповіла: "Завтра, о 9:00“.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід одному з суддів Окружного адміністративного суду Києва у межах справи так званих "плівок ОАСК", з причин неявки підозрюваного до суду.

Як вже повідомлялось, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.

Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.