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Дело "пленок ОАСК": ВАКС завтра планирует избрать меру пресечения Вовку

Дело "пленок ОАСК": ВАКС завтра планирует избрать меру пресечения Вовку

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд завтра, 29 октября, планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

На вопрос, когда суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения главе ОАСК, Чемерис ответила: "Завтра, в 9:00".

Напомним, Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения одному из судей Окружного административного суда Киева в рамках дела так называемых "пленок ОАСК", по причинам неявки подозреваемого в суд.

Как уже сообщалось, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суда с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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