Дело "пленок ОАСК": ВАКС завтра планирует избрать меру пресечения Вовку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд завтра, 29 октября, планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
На вопрос, когда суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения главе ОАСК, Чемерис ответила: "Завтра, в 9:00".
Напомним, Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения одному из судей Окружного административного суда Киева в рамках дела так называемых "пленок ОАСК", по причинам неявки подозреваемого в суд.
Как уже сообщалось, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.
В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суда с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.