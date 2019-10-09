Справа Мартиненка: ВС ухвалив рішення щодо відстороненого прокурора Перова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Верховний Суд розглянув касаційну скаргу щодо повернення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрія Перова до справи народного депутата попереднього скликання Миколи Мартиненка і повернув це питання на розгляд до суду апеляційної інстанції. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ВС.
"Скасували рішення апеляційного суду і відправили на розгляд знову в апеляційний суд. Суд сьогодні оголосив резолютивну частину, а рішення оголосять у вівторок", - повідомили у пресслужбі.
Додамо, що рішенням Шевченківського районного суду міста Києва прокурора САП Андрія Перова відвели від справи. Причиною стала оголошена йому догана через те, що він нібито грюкнув дверима на судовому засіданні щодо справи Мартиненка. Велика Палата ВС згодом скасувала рішення прокурорської комісії про догану.
Після того САП попросила переглянути відвід від справи, однак суд відмовив. Справу оскаржували в Київському апеляційному суді, після розгляду в якому Перова не повернули до справи.
Раніше УНН повідомляв, що справу Мартиненка відкрили за фактами заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Через корупцію, викриту НАБУ, державі як єдиному власнику двох підприємств завдано шкоду на суму понад 695 млн грн (ДП "СхідГЗК" - 17,29 млн дол. США, ДП "НАЕК "Енергоатом" - 6,4 млн євро).