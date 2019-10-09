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Дело Мартыненко: ВС принял решение по отстраненному прокурору Перову

Киев • УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по возврату прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Перова к делу народного депутата предыдущего созыва Николая Мартыненко и вернул этот вопрос на рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ВС.

Дело Мартыненко: ВС принял решение по отстраненному прокурору Перову

"Отменили решение апелляционного суда и отправили на рассмотрение снова в апелляционный суд. Суд сегодня объявил резолютивную часть, а решение объявят во вторник", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что решением Шевченковского районного суда города Киева прокурора САП Андрея Перова отвели от дела. Причиной стал объявленный ему выговор за то, что он якобы хлопнул дверью на судебном заседании по делу Мартыненко. Большая Палата ВС впоследствии отменила решение прокурорской комиссии о выговоре.

После того САП попросила пересмотреть отвод от дела, однако суд отказал. Дело оспаривали в Киевском апелляционном суде, после рассмотрения в котором Перова не вернули к делу.

Ранее УНН сообщал, что дело Мартыненко открыли по фактам завладения средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Из-за коррупции, уличенной НАБУ, государству как единственному владельцу двух предприятий нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн (ГП "ВостГОК" - 17,29 млн долл. США, ГП "НАЭК " Энергоатом" - 6,4 млн евро).

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