Справа Марківа: Україна сподівається на справедливе рішення в апеляції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Італії 29 вересня відбудеться засідання апеляційної судової інстанції щодо ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа, Україна сподівається на справедливе рішення. Про це наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“29 вересня має відбутися судове засідання у справі нашого вояка - бійця Нацгвардії Віталія Марківа. Це надзвичайно драматичний процес. Ми вважаємо обвинувачення, висунуті Віталію, необґрунтованими. Ви знаєте, що це питання перебуває на контролі Президента України. Активну участь у захисті Віталія бере МВС і міністр Арсен Аваков”, — сказав Кулеба.
За його словами, в Україні поважають італійську систему юстиції і дуже сподіваються, що рішення буде справедливим.
“Ми поважаємо італійську систему юстиції, але дуже чітко висловлюємо своє сподівання, що рішення буде справедливим”, — додав Кулеба.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук - та обговорив з нею підготовку до засідання Апеляційного суду.