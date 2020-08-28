Дело Маркива: Украина надеется на справедливое решение в апелляции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Италии 29 сентября состоится заседание апелляционной судебной инстанции в отношении заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива, Украина надеется на справедливое решение. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"29 сентября должно состояться судебное заседание по делу нашего солдата - бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Это очень драматический процесс. Мы считаем обвинения, выдвинутые Виталию, необоснованными. Вы знаете, что этот вопрос находится на контроле Президента Украины. Активное участие в защите Виталия принимает МВД и министр Арсен Аваков", - сказал Кулеба.
По его словам, в Украине уважают итальянскую систему юстиции и очень надеются, что решение будет справедливым.
"Мы уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свою надежду, что решение будет справедливым", - добавил Кулеба.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук - и обсудил с ней подготовку к заседанию Апелляционного суда.