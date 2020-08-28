Дело Маркива: Украина надеется на справедливое решение в апелляции

"29 сентября должно состояться судебное заседание по делу нашего солдата - бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Это очень драматический процесс. Мы считаем обвинения, выдвинутые Виталию, необоснованными. Вы знаете, что этот вопрос находится на контроле Президента Украины. Активное участие в защите Виталия принимает МВД и министр Арсен Аваков", - сказал Кулеба.

По его словам, в Украине уважают итальянскую систему юстиции и очень надеются, что решение будет справедливым.

"Мы уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свою надежду, что решение будет справедливым", - добавил Кулеба.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук - и обсудил с ней подготовку к заседанию Апелляционного суда.