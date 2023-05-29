Справа Князєва: стала відома дата апеляції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Апеляційна палата ВАКС розгляне апеляційні скарги щодо запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву 31 травня, повідомили у суді, пише УНН.

Цитата

"До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшли апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 травня 2023 року про застосування до колишнього голови Верховного Суду запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн грн застави. Розгляд апеляційних скарг у справі № 991/4344/23 призначено на 13:00 31 травня 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження Всеволода Князєва як голови ВС. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.

Підставою для його ухвалення стала справа про хабар у майже три мільйона доларів, ключовим фігурантом якої є саме Князєв. За версією слідства, хабар був отриманий за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит».

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.

Українські Національні Новини

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