Справа Князєва: стала відома дата апеляції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Апеляційна палата ВАКС розгляне апеляційні скарги щодо запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву 31 травня, повідомили у суді, пише УНН.
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"До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшли апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 травня 2023 року про застосування до колишнього голови Верховного Суду запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн грн застави. Розгляд апеляційних скарг у справі № 991/4344/23 призначено на 13:00 31 травня 2023 року", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
16 травня Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження Всеволода Князєва як голови ВС. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.
Підставою для його ухвалення стала справа про хабар у майже три мільйона доларів, ключовим фігурантом якої є саме Князєв. За версією слідства, хабар був отриманий за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит».
18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.