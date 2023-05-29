Дело Князева: стала известна дата апелляции

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"В Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поступили апелляционные жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 18 мая 2023 года о применении в отношении бывшего председателя Верховного Суда меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,36 млн грн залога. Рассмотрение апелляционных жалоб по делу № 991/4344/23 назначено на 13:00 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева в качестве председателя ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

Основанием для его принятия стало дело о взятке в почти три миллиона долларов, ключевым фигурантом которого является именно Князев. По версии следствия, взятка была получена за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит».

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.