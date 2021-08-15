Справа "Харківських угод": СБУ викликала на допит Хорошковського і кількох депутатів

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Служба безпеки України викликала на допити у кримінальному провадженні, відкритому 12 березня за статтею ККУ про "державну зраду" низку нинішніх та колишніх народних депутатів та колишніх високопосадовців. Повістки оприлюднено на сайті СБУ, інформує УНН.

Деталі

Так, на 16 серпня на допит як свідки викликаються народний депутат Юрій Бойко - на 10 годину, колишній голова СБУ Валерій Хорошковський - на 15 годину.

Також на 17 серпня до СБУ на допит запросили народних депутатів Віталія Борта і Дмитра Шпенова. На 18 серпня — ексголову Державної митної служби Ігоря Калєтніка і ексдепутата Юлія Ковальова. На 19 серпня — колишнього голову Верховної Ради Володимира Литвина і його брата, ексголову Держприкордонслужби Миколу Литвина. На 20 серпня - ексміністра транспорту і зв'язку Костянтина Єфименка та ексміністра юстиції Олександра Лавриновича, на 26 серпня - ексміністра фінансів Федора Ярошенка.

Що було раніше

Служба безпеки України 12 березня розпочала досудове розслідування через підготовку, підписання та ратифікацію “Харківських угод”.

Рада національної безпеки й оборони України раніше доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

Доповнення

Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України була підписана 21 квітня 2010 року у Харкові главами двох держав.

Відповідно до угоди термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення та встановлена орендна плата. Оплата за перебування флоту складається зі щорічних платежів у 100 мільйонів доларів США на рік.

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