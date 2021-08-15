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Дело "Харьковских соглашений": СБУ вызвала на допрос Хорошковского и нескольких депутатов

Киев  •  УНН

 • 27959 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Служба безопасности Украины вызвала на допросы в уголовном производстве, открытом 12 марта по статье УК Украины о "государственной измене" ряд нынешних и бывших народных депутатов и бывших чиновников. Повестки обнародованны на сайте СБУ, передает УНН.

Детали

Так, на 16 августа на допрос в качестве свидетелей вызываются народный депутат Юрий Бойко - на 10:00, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский - на 15 часов.

Также на 17 августа в СБУ на допрос пригласили народных депутатов Виталия Борта и Дмитрия Шпенова. На 18 августа - экс-главу Государственной таможенной службы Игоря Калетника и экс-депутата Юлию Ковалеву. На 19 августа - бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина и его брата, экс-главу Госпогранслужбы Николая Литвина. На 20 августа - экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа - экс-министра финансов Федора Ярошенко.

Что было ранее

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование из-за подготовки, подписания и ратификации "Харьковских соглашений".

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Дополнение

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.

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