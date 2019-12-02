Справа керівника Служби автодоріг Миколаївської області: розслідування завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за фактом отримання 300 тис. грн неправомірної вигоди керівником Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, незабаром справа буде передана до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування за фактом отримання 300 тис. грн неправомірної вигоди керівником Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. 2 грудня 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду”, — сказано у повідомленні.
Слідство встановило, що у серпні 2019 року посадовець вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплату за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.
Менше ніж за місяць потому підозрюваний повторно висунув вимогу з одержання частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу у сумі 90 тис. дол. США. Під час одержання цієї частини неправомірної вигоди керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області й затримали “на гарячому”.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з серпня 2019 року.
Нагадаємо, 12 вересня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із САП повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
13 вересня ВАКС обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської області у вигляді тримання під вартою з альтернативою 1,927 млн грн застави.