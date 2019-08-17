Справа Гримчака: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Суддя Деснянського районного суду Чернігова, яка сьогодні розпочала засідання стосовно помилки в ухвалі про взяття заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під варту, відправилася до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
Суддя Деснянського районного суду Чернігова Наталя Лямзіна відправилася до нарадчої кімнати.
Під судового засідання суддею було сказано, що в ухвалі слідчого судді та клопотанні була допущена помилка в по-батькові Гримчака.
14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).
Нагадаємо, розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на 10 ранку 17 серпня.
Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.