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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123997 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134371 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124328 просмотра

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6 марта, 14:10 • 127088 просмотра

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6 марта, 07:39 • 129437 просмотра

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Дело Грымчака: суд удалился в совещательную комнату

Дело Грымчака: суд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

 • 15658 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Судья Деснянского районного суда Чернигова, которая сегодня начала заседание относительно ошибки в определении о помежении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражу, отправилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Судья Деснянского районного суда Чернигова Наталья Лямзина отправилась в совещательную комнату.

В судебном заседании судьей было сказано, что в постановлении следственного судьи и ходатайстве была допущена ошибка в отчестве Грымчака.

14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.

Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрий Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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