Справа Гримчака: розпочався суд щодо помилки в ухвалі про запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Деснянський районний суду Чернігова розпочав засідання через помилку в ухвалі про взяття заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака під варту, передає кореспондент УНН.
Вчора під час оголошення суддею запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 6 млн грн було здійснено помилку. У матеріалах справи та ухвалі суду було невірно вказане по-батькові Гримчака. Тому наразі вирішується, чи дійсна ухвала про обрання запобіжного заходу.
14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).
Нагадаємо, розгляд судом справи заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака перенесли на ранок 17 серпня.
Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.