Дело Грымчака: начался суд относительно ошибки в решении о мере пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Деснянский районный суд Чернигова начал заседание из-за ошибки в решении о помещении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражу, передает корреспондент УНН.
Вчера во время оглашения судьей меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 6 млн грн было осуществлено ошибку. В материалах дела и постановлении суда было неверно указано отчество Грымчака. Поэтому сейчас решается, действительно ли решение об избрании меры пресечения.
14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на утро 17 августа.
Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова, объявила избрание меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.