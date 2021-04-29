Справа Гладковського-молодшого: сьогодні ВАКС почне розгляд

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“У четвер, 29 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням особи в одержанні 950 тис грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором ДК „Укрспецекспорт“. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Засідання відбудеться за адресою: проспект Перемоги, 41 о 10:00”, — йдеться у повідомленні.

Раніше, 26 квітня, Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт у справі “Оптимумспецдеталь”, скерували до суду.

“Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 („Зловживання впливом“) КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — відзначили у САП.

За даними НАБУ, на переконання слідства, це — не єдиний випадок протиправної діяльності. Решта фактів досліджується.

Що було раніше

Днями Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського — Ігоря, підозрюваного у “справі корупції в оборонці”. Так, у грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня. Після цього він тричі не з’являвся до САП для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Водночас на сайті відомства була розміщена ще одна повістка про виклик його до САП на 26 квітня. Він прийшов.

Про підозру йому НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року.

Справа корупції в оборонці

Справа корупції в оборонці ширша. Ще на початку березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як журналісти-розслідувачі опублікували кілька частин розслідування про схеми розкрадання мільйонів та відкати в оборонці.

Невдовзі після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП “Спецтехноекспорт”, що входить до Укроборонпрому. Їх вважали причетними до розтрати коштів держпідприємства на 55,5 млн грн.

До слова, саме на тлі розголосу про цю справу відбувалися дебати між Порошенком та тоді ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Серед “стадіонних обіцянок” Зеленського була й та, що стосувалася цього питання — вона, за деякими оцінками, відіграла тоді не останню роль під час виборчої кампанії. Зеленський обіцяв, що “всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”. Але, згідно з аналізом КВУ, одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується саме початку в Україні процесу деолігархізації.

У той же час, у тому ж 2019 році Національне антикорупційне бюро виявило, що у 2017 році тодішній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією “Богдан Моторс”, кінцевим власником якої він був.

За версією слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії, чим спричинено шкоди державі на суму понад 10 мільйонів гривень. У “Богдан Моторс” цю інформацію спростовують.

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19 жовтня 2019 року ВАКС обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн. Гладковський вийшов з СІЗО під заставу. Рішенням суду на нього поклали процесуальні обов’язки, дію яких неодноразово продовжували.

На початку червня 2020 року досудове розслідування у справі стосовно Гладковського було завершено. Справу має розглядати Вищий антикорупційний суд України.