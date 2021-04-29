Дело Гладковского-младшего: сегодня ВАКС начнет рассмотрение

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“В четверг, 29 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу по обвинению лица в получении 950 тыс грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором ГК” Укрспецэкспорт “. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Заседание состоится по адресу: проспект Победы, 41 в 10:00 ”, - говорится в сообщении.

Ранее, 26 апреля, Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт по делу “Оптимумспецдеталь”, направили в суд.

“Обвинительный акт по ч. 2 ст. 369-2 ( „Злоупотребление влиянием“) УК Украины направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу ”, - отметили в САП.

По данным НАБУ, по мнению следствия, это — не единственный случай противоправной деятельности. Остальные фактов исследуется.

Что было раньше

На днях Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — Игоря, подозреваемого по “делу коррупции в оборонке”. Так, в декабря 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля. После этого он трижды не являлся к САП для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

В то же время на сайте ведомства была размещена еще одна повестка о вызове его в САП на 26 апреля. Он пришел.

О подозрении ему НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020.

Дело коррупции в оборонке

Дело коррупции в оборонке шире. Еще в начале марта 2019 тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Это произошло после того, как журналисты-расследователи опубликовали несколько частей расследование о схемах хищения миллионов и откаты в оборонке.

Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП " Спецтехноэкспорт “, входящий в Укроборонпрома. Их считали причастными к растрате средств госпредприятия на 55500000 грн.

К слову, именно на фоне огласки об этом деле происходили дебаты между Порошенко и тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Среди “стадионных обещаний” Зеленского была и та, что касалась этого вопроса — она, по некоторым оценкам, сыграла тогда не последнюю роль во время избирательной кампании. Зеленский обещал, что “все люди, которые нарушают закон, все Свинарчук, ГЛАДКОВСКАЯ, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку”. Но, согласно анализу КИУ, одна из основных невыполненных обещаний Зеленского касается именно начала в Украине процесса деолигархизации.

В то же время, в том же 2019 году Национальное антикоррупционное бюро выявило , что в 2017 году тогдашний первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды компанией “Богдан Моторс”, конечным владельцем которой он был.

По версии следствия, Гладковський обеспечил включение в государственного оборонного заказа и дальнейшей закупке за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам у одного из предприятий автомобилестроительной компании, чем вызвано ущерб государству на сумму свыше 10000000 гривен. В “Богдан Моторс” эту информацию опровергают.

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19 октября 2019 ВАКС избрал меру пресечения ГЛАДКОВСКАЯ в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн. Гладковський вышел из СИЗО под залог. Решением суда на него положили процессуальные обязанности, действие которых неоднократно продлевали.

В начале июня 2020 досудебное расследование по делу в отношении Гладковского было завершено. Дело должен рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.