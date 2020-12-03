Справа Гандзюк: суд завтра розгляне клопотання про продовження та зміну запобіжного заходу Мангеру та Левіну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва планує завтра розглянути клопотання прокурора про продовження арешту голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна та клопотання їх захисту щодо зміни запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні продовжуємо дослідження доказів, а завтра зберемося для розгляду цих клопотань (щодо продовження та зміни запобіжного заходу — ред.)”, — сказала суддя.
Так, сьогодні прокурор подав клопотання про продовження тримання під вартою Мангера та Левіна. Захист обвинувачених подав клопотання про зміну їм запобіжних заходів.
Як раніше повідомляв УНН, Дніпровський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіні, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
В свою чергу, прокуратура просить призначити голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.
Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.