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Дело Гандзюк: суд завтра рассмотрит ходатайство о продлении и изменении меры пресечения Мангеру и Левину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Днепровский районный суд Киева планирует завтра рассмотреть ходатайство прокурора о продлении ареста председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина и ходатайства их защиты об изменении меры пресечения, передает корреспондент УНН.

“Сегодня продолжаем исследования доказательств, а завтра соберемся для рассмотрения этих ходатайств (о продлении и изменении меры пресечения — ред.)”, — сказала судья.

Так, сегодня прокурор подал ходатайство о продлении содержания под стражей Мангера и Левина. Защита обвиняемых подал ходатайство об изменении им меры пресечения.

Как ранее сообщал УНН, Днепровский районный суд Киева продолжил содержания под стражей голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.

В свою очередь, прокуратура просит назначить главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, по данным следствия, “председатель Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшем смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

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