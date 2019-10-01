Справа ексберкутівців: захист хоче повторно викликати Захарченка на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Захист колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" повідомив, що має намір відправити клопотання до Росії про повторний допит через відеоконференцзв'язок колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв у коментарі журналісту УНН.
"Ми маємо такий намір, але ще не обговорювали, яким чином нам краще це зробити. Наше клопотання залишається актуальним. Тому думаємо, як це питання вирішити", - сказав Варфоломєєв.
За його словами, все буде залежати від терміну виконання клопотання.
"Якщо (допит Захарченка – ред.) буде реально провести в лютому-березні, то для нас це вже буде не актуально. Але якщо нам скажуть, що зможуть обробити запит за місяць-півтора, то це буде мати сенс", - розповів Варфоломєєв.
Нагадаємо, 1 жовтня допит колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка через відеоконференцзв'язок з Ростовським обласним судом РФ під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, не відбувся.
Як повідомляв УНН, з 22 ексбійців "Беркуту" у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців "Беркуту" перебувають на території Білорусі та Польщі.