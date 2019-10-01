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Дело экс-беркутовцев: защита хочет повторно вызвать Захарченко на допрос

Киев • УНН

 • 9416 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. Защита бывших бойцов спецподразделения "Беркут" сообщила, что намерена отправить ходатайство в Россию о повторном допросе через видеоконференцсвязь бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев в комментарии журналисту УНН.

Дело экс-беркутовцев: защита хочет повторно вызвать Захарченко на допрос

"У нас есть такое намерение, но еще не обсуждали, каким образом нам лучше это сделать. Наше ходатайство остается актуальным. Поэтому думаем, как решить этот вопрос", - сказал Варфоломеев.

По его словам, все будет зависеть от срока исполнения запроса.

"Если (допрос Захарченко - ред.) будет реально провести в феврале-марте, то для нас это уже будет не актуально. Но если нам скажут, что смогут обработать запрос через месяц-полтора, то это будет иметь смысл", - рассказал Варфоломеев.

Напомним, 1 октября допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко через видеоконференцсвязь с Ростовским областным судом РФ при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не состоялся.

Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

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