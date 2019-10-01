Дело экс-беркутовцев: защита хочет повторно вызвать Захарченко на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Защита бывших бойцов спецподразделения "Беркут" сообщила, что намерена отправить ходатайство в Россию о повторном допросе через видеоконференцсвязь бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев в комментарии журналисту УНН.
"У нас есть такое намерение, но еще не обсуждали, каким образом нам лучше это сделать. Наше ходатайство остается актуальным. Поэтому думаем, как решить этот вопрос", - сказал Варфоломеев.
По его словам, все будет зависеть от срока исполнения запроса.
"Если (допрос Захарченко - ред.) будет реально провести в феврале-марте, то для нас это уже будет не актуально. Но если нам скажут, что смогут обработать запрос через месяц-полтора, то это будет иметь смысл", - рассказал Варфоломеев.
Напомним, 1 октября допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко через видеоконференцсвязь с Ростовским областным судом РФ при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не состоялся.
Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.