Справа ексберкутівців: допит Захарченка через відеоконференцзв'язок не відбувся
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Допит колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка через відеоконференцзв'язок з Ростовським обласним судом РФ під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, не відбувся, передає кореспондент УНН.
Святошинський районний суд Києва вийшов на відеоконференцзв'язок з Ростовським обласним судом РФ. Проте, суддя російського суду повідомив, що Захарченко не з’явився на допит.
Суддя Святошинського райсуду Києва запропонував відкласти допит колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка на іншу дату. На що суддя російського суду заявив, що потрібно знову направляти доручення для проведення допиту.
Наразі суд оголосив перерву у засіданні до 3 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, у справі ексберкутівців на допит мають викликати Парубія, Луценка, Кличка, Портнова.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.