Дело экс-беркутовцев: допрос Захарченко через видеоконференцсвязь не состоялся
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко через видеоконференцсвязь с Ростовским областным судом РФ в ходе рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, не состоялся, передает корреспондент УНН.
Святошинский районный суд Киева вышел на видеоконференцсвязь с Ростовским областным судом РФ. Однако, судья российского суда сообщил, что Захарченко не явился на допрос.
Судья Святошинского райсуда Киева предложил отложить допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко на другую дату. На что судья российского суда заявил, что нужно снова направлять поручение для проведения допроса.
На данный момент суд объявил перерыв в заседании до 3 октября 2019 года.
Напомним, по делу экс-беркутовцев на допрос должны вызывать Парубия, Луценко, Кличко, Портнова.
Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.