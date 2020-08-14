Справа дозволів на газовидобуток: одного з підозрюваних відпустили під домашній арешт

“У четвер, 13 серпня, слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього заступника директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У період часу з 22:00 до 6:00 підозрюваному заборонили залишати місце свого проживання без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду”, — йдеться в повідомленні.

На підозрюваного також поклали такі процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з зазначеними в ухвалі особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

“Строк дії обов’язків — до 13 жовтня 2020 включно”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що чиновника підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як нагадує ВАКС, за версією слідства, у 2017 році шестеро осіб організували схему, за якою фірма “Аркона Газ-Енергія” отримала спецдозвіл на користування надрами газоносного родовища у Полтавській області за штучно заниженою вартістю. У результаті таких дій державі завдані збитки у розмірі майже 200 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру у видачі незаконних дозволів на видобуток газу, внаслідок чого державі завдали збитків на 196,8 млн грн.