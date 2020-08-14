Дело разрешений на газодобычу: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к бывшему заместителю директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В четверг, 13 августа, следственный судья ВАКС применил к бывшему заместителю директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В период времени с 22:00 до 6:00 подозреваемому запретили покидать место жительства без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда", - говорится в сообщении.
На подозреваемого также положили такие процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с указанными в постановлении лицами; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).
"Срок действия обязанностей - до 13 октября 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что чиновника подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Как напоминает ВАКС, по версии следствия, в 2017 году шесть человек организовали схему, по которой фирма "Аркона Газ-Энергия" получила специальное разрешение на пользование недрами газоносного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости. В результате таких действий государству нанесен ущерб в размере почти 200 млн грн.
Напомним, НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрение в выдаче незаконных разрешений на добычу газа, в результате чего государству нанесли ущерб на 196,8 млн грн.