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Справа бракованих бронежилетів для армії: слідство завершено

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі закупівлі неякісних бронежилетів Міністерством оборони України, збитки державі у якій оцінені у майже 42 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“Слідчі ДБР завершили досудове розслідування за фактом закупівлі Міністерством оборони України неякісних бронежилетів для потреб армії. Після ознайомлення підозрюваних та їх адвокатів з матеріалами кримінального провадження, до суду буде направлено обвинувальний акт”, — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці Міноборони "закупили неякісні бронежилети марки “Корсар МЗс-1-4”, які не відповідають технічним вимогам та прострілюються". "При цьому посадовці МОУ та представники компанії постачальника знали, що за умови намокання (дощування) у бронежилетах змінюється молекулярна структура “кевлару” і він втрачає свої куленепробивні властивості", - додали у ДБР.

Встановлена сума збитків державному бюджету України внаслідок закупівлі неякісних бронежилетів становить майже 42 мільйона гривень.

"20 жовтня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру генерал-лейтенанту — колишньому заступнику міністра оборони, який у квітні 2018 року, достовірно знаючи, про невідповідність бронежилетів виробництва ТОВ “ТЕМП-3000” своїм технічним умовам використав свої повноваження та змусив підлеглих, які доповідали про вказані недоліки, прискорити їх прийомку", - нагадали у бюро.

Також вказано, що повідомлено про підозру ще сімом фігурантам кримінального провадження, серед яких генерал-майор — колишній начальник одного з головних управлінь Міністерства оборони України, його заступники, а також засновник підприємства-виробника бронежилетів, який через заступника міністра оборони лобіював інтереси свого підприємства.

5 листопада 2019 року було повідомлено про підозри 5 високопосадовцям Міністерства оборони України.

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