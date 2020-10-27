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Дело бракованных бронежилетов для армии: следствие завершено

Дело бракованных бронежилетов для армии: следствие завершено

Киев  •  УНН

 • 16717 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители завершили досудебное расследование по делу закупки некачественных бронежилетов Министерством обороны Украины, ущерб государству в котором оценен в почти 42 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование по факту закупки Министерством обороны Украины некачественных бронежилетов для нужд армии. После ознакомления подозреваемых и их адвокатов с материалами уголовного производства в суд будет направлен обвинительный акт", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Минобороны "закупили некачественные бронежилеты марки "Корсар МЗс-1-4", которые не соответствуют техническим требованиям и простреливаются". "При этом должностные лица МОУ и представители компании поставщика знали, что при намокании (дождевании) в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет свои пуленепробиваемые свойства", - добавили в ГБР.

Установленная сумма убытков государственному бюджету Украины в результате закупки некачественных бронежилетов составляет почти 42 млн гривен.

"20 октября 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении генерал-лейтенанту - бывшему заместителю министра обороны, который в апреле 2018 года, достоверно зная о несоответствии бронежилетов производства ООО "ТЕМП-3000" своим техническим условиям использовал свои полномочия и заставил подчиненных, которые докладывали об указанных недостатках, ускорить их приемку", - напомнили в бюро.

Также указано, что сообщено о подозрении еще семи фигурантам уголовного производства, среди которых генерал-майор - бывший начальник одного из главных управлений Министерства обороны Украины, его заместители, а также основатель предприятия-производителя бронежилетов, который через заместителя министра обороны лоббировал интересы своего предприятия.

5 ноября 2019 года было сообщено о подозрении 5 высокопоставленным лицам Министерства обороны Украины.

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