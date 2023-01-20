Справа багатомільйонних премій в Нафтогазі: суд переніс обрання запобіжного заходу Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд оголосив перерву до 23 січня в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу ексголові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, через забезпечення собі виплати премій на понад 229 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію САП.
Деталі
19 січня у ВАКС розпочався розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України».
Прокурор оголосила зміст клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному, а також в судовому засіданні досліджено матеріали, якими його обґрунтовано.
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«Після чого суд задовольнив клопотання сторони захисту та оголосив перерву в засіданні до 11:00 23 січня 2023 року», - йдеться в повідомленні.
Прокурор у суді наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.
Доповнення
Колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем, забезпечивши собі виплату премій вище за максимально допустиму на понад 229 млн грн.