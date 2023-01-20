Дело многомиллионных премий в Нафтогазе: суд перенес избрание меры пресечения Коболеву
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 23 января в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, через обеспечение себе выплаты премий на более 229 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию САП.
Детали
19 января в ВАКС началось рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины».
Прокурор огласила содержание ходатайства о применении меры пресечения подозреваемому, а также в судебном заседании исследованы материалы, которыми оно обосновано.
Цитата
«После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 11:00 23 января 2023 года», - говорится в сообщении.
Прокурор в суде настаивал на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.
Дополнение
Бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн.