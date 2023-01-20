Дело многомиллионных премий в Нафтогазе: суд перенес избрание меры пресечения Коболеву

Детали

19 января в ВАКС началось рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины».

Прокурор огласила содержание ходатайства о применении меры пресечения подозреваемому, а также в судебном заседании исследованы материалы, которыми оно обосновано.

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«После чего суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и объявил перерыв в заседании до 11:00 23 января 2023 года», - говорится в сообщении.

Прокурор в суде настаивал на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Дополнение

Бывшему главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, обеспечив себе выплату премий выше максимально допустимой на более 229 млн грн.