Справа аеропорту “Одеса”: САП оскаржить пом’якшення запобіжного заходу для бізнесмена Кауфмана
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. САП планує оскаржити рішення ВАКС щодо пом’якшення запобіжного заходу для бізнесмена Бориса Кауфмана, який фігурує у справі щодо незаконного заволодіння аеропортом “Одеса”. Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної Антикорупційної Прокуратури, передає УНН.
Цитата
“САП оскаржить зміну запобіжного заходу одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом „Одеса“ та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності”, — йдеться в повідомленні САП.
Деталі
26 жовтня 2023 року одеському бізнесмену Борису Кауфману змінили запобіжний захід у справі про заволодіння аеропортом “Одеса” з тримання під вартою на заставу. За даними САП, це рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив під час розгляду клопотання детективів НАБУ, про продовження дії запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі щодо КП “Міжнародний аеропорт “Одеса”, а саме Борису Кауфману.
Суд задовольнив клопотання частково та своїм рішенням змінив указаному підозрюваному запобіжний захід — з тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави на заставу у розмірі 155 млн грн.
Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку.
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Нагадаємо
Наприкінці серпня в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.
7 вересня, одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння аеропортом, а саме відомому в Одесі бізнесмену Борису Кауфману, суд обрав запобіжний захід у вигляду тримання під вартою з альтернативою у вигляду внесення застави в розмірі 268,4 мільйона гривень.