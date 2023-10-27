Справа аеропорту “Одеса”: САП оскаржить пом’якшення запобіжного заходу для бізнесмена Кауфмана

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14190 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 83445 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 160556 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 160761 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130880 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135347 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86751 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93669 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99289 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89895 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9970 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11173 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11162 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10843 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 8614 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 160753 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227333 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376286 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312663 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10087 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15987 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32733 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29431 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130876 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Справа аеропорту “Одеса”: САП оскаржить пом’якшення запобіжного заходу для бізнесмена Кауфмана

Київ • УНН

 • 99741 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. САП планує оскаржити рішення ВАКС щодо пом’якшення запобіжного заходу для бізнесмена Бориса Кауфмана, який фігурує у справі щодо незаконного заволодіння аеропортом “Одеса”. Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної Антикорупційної Прокуратури, передає УНН.

Справа аеропорту “Одеса”: САП оскаржить пом’якшення запобіжного заходу для бізнесмена Кауфмана

Цитата

“САП оскаржить зміну запобіжного заходу одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом „Одеса“ та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності”, — йдеться в повідомленні САП.

Деталі

26 жовтня 2023 року одеському бізнесмену Борису Кауфману змінили запобіжний захід у справі про заволодіння аеропортом “Одеса” з тримання під вартою на заставу. За даними САП, це рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив під час розгляду клопотання детективів НАБУ, про продовження дії запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі щодо КП “Міжнародний аеропорт “Одеса”, а саме Борису Кауфману.

Суд задовольнив клопотання частково та своїм рішенням змінив указаному підозрюваному запобіжний захід — з тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави на заставу у розмірі 155 млн грн.

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд арештував майно Міжнародного аеропорту “Одеса”

Нагадаємо

Наприкінці серпня в Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП “Міжнародний аеропорт “Одеса” вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн.

7 вересня, одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння аеропортом, а саме відомому в Одесі бізнесмену Борису Кауфману, суд обрав запобіжний захід у вигляду тримання під вартою з альтернативою у вигляду внесення застави в розмірі 268,4 мільйона гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42