Дело аэропорта "Одесса": САП обжалует смягчение меры пресечения для бизнесмена Кауфмана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. САП планирует обжаловать решение ВАКС по смягчению меры пресечения для бизнесмена Бориса Кауфмана, который фигурирует в деле о незаконном завладении аэропортом “Одесса”. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной Антикоррупционной Прокуратуры, передает УНН.
Цитата
“САП обжалует изменение меры пресечения одному из организаторов схемы завладения Международным аэропортом „Одесса“ и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности”, — говорится в сообщении САП.
Детали
26 октября 2023 года одесскому бизнесмену Борису Кауфману изменили меру пресечения по делу о завладении аэропортом “Одесса” с содержания под стражей на залог. По данным САП, это решение следственный судья ВАКС принял при рассмотрении ходатайства детективов НАБУ, о продлении действия меры пресечения одному из подозреваемых по делу о КП “Международный аэропорт “Одесса”, а именно Борису Кауфману.
Суд удовлетворил ходатайство частично и своим решением изменил указанному подозреваемому меру пресечения — с содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога на залог в размере 155 млн грн.
Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.
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Напомним
В конце августа в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.
7 сентября, одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении аэропортом, а именно известному в Одессе бизнесмену Борису Кауфману, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в размере 268,4 миллиона гривен.