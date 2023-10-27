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Дело аэропорта "Одесса": САП обжалует смягчение меры пресечения для бизнесмена Кауфмана

Киев • УНН

 • 99741 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. САП планирует обжаловать решение ВАКС по смягчению меры пресечения для бизнесмена Бориса Кауфмана, который фигурирует в деле о незаконном завладении аэропортом “Одесса”. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной Антикоррупционной Прокуратуры, передает УНН.

Дело аэропорта "Одесса": САП обжалует смягчение меры пресечения для бизнесмена Кауфмана

Цитата

“САП обжалует изменение меры пресечения одному из организаторов схемы завладения Международным аэропортом „Одесса“ и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности”, — говорится в сообщении САП.

Детали

26 октября 2023 года одесскому бизнесмену Борису Кауфману изменили меру пресечения по делу о завладении аэропортом “Одесса” с содержания под стражей на залог. По данным САП, это решение следственный судья ВАКС принял при рассмотрении ходатайства детективов НАБУ, о продлении действия меры пресечения одному из подозреваемых по делу о КП “Международный аэропорт “Одесса”, а именно Борису Кауфману.

Суд удовлетворил ходатайство частично и своим решением изменил указанному подозреваемому меру пресечения — с содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога на залог в размере 155 млн грн.

Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.

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Напомним

В конце августа в Украине разоблачили преступную группу, которая завладела имуществом КП “Международный аэропорт “Одесса” стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн.

7 сентября, одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении аэропортом, а именно известному в Одессе бизнесмену Борису Кауфману, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде внесения залога в размере 268,4 миллиона гривен.

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