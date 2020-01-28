“Справа 26 лютого”: окупаційному “судді” повідомили підозру через переслідування активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прокуратура АР Крим повідомила про підозру “судді” незаконно створеного “Верховного суда Республики Крым” Олексію Козиреву за фактами кримінального переслідування учасників проукраїнського мітингу, що відбувався біля Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АР Крим.
“Окупаційні „правоохоронці“ під час „досудового слідства“ стверджували, що саме проукраїнськи налаштовані учасники мітингу провокували заворушення 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим. За вказаними фактами ними, в порушення ст. 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року (далі Конвенція), пред’явлено обвинувачення одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу та іншим активістам”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що у подальшому, кримінальна справа розглядалась колегіально “суддями” незаконно створеного “Верховного суда Республики Крым”.
“За результатами судового розгляду, „судді“ незаконно створеного „Верховного суда Республики Крым“, нехтуючи вимогами ст. 70 Конвенції щодо не висування обвинувачення проти осіб, що перебувають під захистом, за вчинки або переконання скоєні або виражені ними до початку окупації, колегіально винесли „вирок“, яким одного з керівників Меджлісу визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 УК РФ, тобто в організації масових заворушень, що супроводжувались застосуванням насилля та пошкодженням майна”, — зазначається в повідомленні.
Зазначимо, як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про суддю Олексія Козирева.
Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва засудив до 12 років позбавлення волі суддю Красногвардійського районного суду АР Крим за державну зраду.