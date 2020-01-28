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"Дело 26 февраля": оккупационному "судье" сообщили подозрение из-за преследования активистов

Киев • УНН

 • 10999 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении "судье" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым" Алексею Козыреву по фактам уголовного преследования участников проукраинского митинга, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АР Крым.

"Дело 26 февраля": оккупационному "судье" сообщили подозрение из-за преследования активистов

"Оккупационные "правоохранители" во время "досудебного следствия" утверждали, что именно проукраински настроенные участники митинга провоцировали беспорядки 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым. По указанным фактам ними, в нарушение ст. 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. (далее Конвенция), предъявлено обвинение одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и другим активистам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в дальнейшем, уголовное дело рассматривалось коллегиально "судьями" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым".

"По результатам судебного рассмотрения, "судьи" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым", пренебрегая требованиями ст. 70 Конвенции насчет не выдвижения обвинения против лиц, находящихся под защитой, за поступки или убеждения совершенные или выраженные ними до начала оккупации, коллегиально вынесли "приговор", которым один из руководителей Меджлиса признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ, то есть в организации массовых беспорядков, сопровождающиеся применением насилия и повреждением имущества", - отмечается в сообщении.

Отметим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о судье Алексее Козыреве.

Напомним, Святошинский райсуд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы судью Красногвардейского районного суда АР Крым за государственную измену.

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