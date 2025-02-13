Споживання електрики залишається високим, але обмежень немає - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні залишається високим, обмеження не застосовуються, але є необхідність в ощадливому споживанні, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Рівень споживання електроенергії залишається високим. Заходи обмеження сьогодні не застосовуються, але необхідність в ощадливому споживанні зберігається - повідомили в Укренерго.

Сьогодні, 13 лютого, станом на 7:00, рівень споживання був таким же, як і напередодні. Учора, 12 лютого, добовий максимум споживання був вранці - на 1,1% нижчим, ніж попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 21:00 - вказали в Укренерго.

У компанії наголосили, що "ситуація в енергосистемі може змінюватись".

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