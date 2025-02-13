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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества остается высоким, но ограничений нет - Укрэнерго

Потребление электричества остается высоким, но ограничений нет - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 3500 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине остается на высоком уровне, хотя ограничения не применяются. Укрэнерго призывает к экономному использованию электроэнергии, особенно с 15:00 до 21:00.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня остается высоким, ограничения не применяются, но есть необходимость в экономном потреблении, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Уровень потребления электроэнергии остается высоким. Меры ограничения сегодня не применяются, но необходимость в экономном потреблении сохраняется

- сообщили в Укрэнерго.

Сегодня, 13 февраля, по состоянию на 7:00, уровень потребления был таким же, как и накануне. Вчера, 12 февраля, суточный максимум потребления был утром - на 1,1% ниже, чем в предыдущий день.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 15:00 до 21:00

- указали в Укрэнерго.

В компании отметили, что "ситуация в энергосистеме может меняться". 

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго30.01.25, 13:09 • 104040 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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