Потребление электричества остается высоким, но ограничений нет - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине остается на высоком уровне, хотя ограничения не применяются. Укрэнерго призывает к экономному использованию электроэнергии, особенно с 15:00 до 21:00.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня остается высоким, ограничения не применяются, но есть необходимость в экономном потреблении, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Уровень потребления электроэнергии остается высоким. Меры ограничения сегодня не применяются, но необходимость в экономном потреблении сохраняется
Сегодня, 13 февраля, по состоянию на 7:00, уровень потребления был таким же, как и накануне. Вчера, 12 февраля, суточный максимум потребления был утром - на 1,1% ниже, чем в предыдущий день.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 15:00 до 21:00
В компании отметили, что "ситуация в энергосистеме может меняться".
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