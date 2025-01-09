Споживання електрики стабілізувалося: що відбувається в енергосистемі

Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось і тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам. На енергооб’єктах тривають аварійно відновлювальні роботи. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

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"Сьогодні, 9 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня – у середу. Вчора, 8 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього дня – у вівторок, 7 січня", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. "Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - зазначили у НЕК.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили в Укренерго, порадивши стежити за повідомленнями обленерго.

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